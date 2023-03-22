"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику

Новые угрозы жизни Романа Костомарова.

Оказавшийся в больнице спортсмен и Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров переживает тяжелые последствия болезни. У мужчины уже ампутированы части конечностей, а издание Царьград сообщает о поражении практически всех органов фигуриста. Сейчас главная задача Романа — это пережить кризис и прийти в норму перед долгой реабилитацией.

Недавно Роман Костомаров вышел из комы. Очнувшийся калека сразу вызвал беспокойство специалистов, то есть он своим пробуждением закатил массовую медицинскую истерику. Хирург Андрей Шестаков и вовсе заявляет — радоваться пока нечему.

"Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива", — цитирует хирурга Пятый канал.

По словам доктора медицинских наук, на данном этапе нельзя снижать интенсивности лечения. Полиорганная недостаточность, безусловно, очень опасна для организма Романа Костомарова. Пока все близкие переживают тяжелое время, ему остается только надеяться на лучшее.

По сообщению РИА ФАН, Александр Жулин, бывший тренер Романа Костомарова, очень переживает за друга и коллегу. Ежедневно он на связи с супругой фигуриста, чтобы получать актуальные новости о здоровье спортсмена.