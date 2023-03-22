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"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику

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Новые угрозы жизни Романа Костомарова.

Оказавшийся в больнице спортсмен и Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров переживает тяжелые последствия болезни. У мужчины уже ампутированы части конечностей, а издание Царьград сообщает о поражении практически всех органов фигуриста. Сейчас главная задача Романа — это пережить кризис и прийти в норму перед долгой реабилитацией.

Недавно Роман Костомаров вышел из комы. Очнувшийся калека сразу вызвал беспокойство специалистов, то есть он своим пробуждением закатил массовую медицинскую истерику. Хирург Андрей Шестаков и вовсе заявляет — радоваться пока нечему.

"Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива", — цитирует хирурга Пятый канал.

По словам доктора медицинских наук, на данном этапе нельзя снижать интенсивности лечения. Полиорганная недостаточность, безусловно, очень опасна для организма Романа Костомарова. Пока все близкие переживают тяжелое время, ему остается только надеяться на лучшее.

По сообщению РИА ФАН, Александр Жулин, бывший тренер Романа Костомарова, очень переживает за друга и коллегу. Ежедневно он на связи с супругой фигуриста, чтобы получать актуальные новости о здоровье спортсмена.

22 марта 2023, 09:40
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Sport24.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха.
В спектакле приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов.
У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль.
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина сыграли Ромео и Джульетту.
Роман Костомаров и Алексей Ягудин (в центре) перевоплотились в Тибальда и Меркуцио.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.
"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я", – признался Илья Авербух.
По словам режиссера, его постановка не является "дословным переложением оригинального текста в ноги спортсменов". "У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце", - заинтриговал Илья.
"В чем я убедился за долгие годы работы, так это в том, что всеми движет любовь. И это самая главная тема спектакля!" - заявил Авербух.
Уже с первых минут разворачивающееся на сцене действо захватило зрителей. И далее накал страстей неуклонно шел по нарастающей.
Спецэффекты в шоу поражают воображение.
В проекте задействовано 22 спортсмена, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета и 5 музыкантов.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству.
Потрясающей красоты наряды создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 костюмов.

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