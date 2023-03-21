"Он может": побывавший в аду Костомаров вернется на лед при одном условии

10 января Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией. К сожалению, болезнь начала быстро прогрессировать и дала серьезные осложнения. В частности, из-за развившейся гангрены спортсмену ампутировали части ноги и руки. Все близкие пристально следят за состоянием Романа. Поклонники следуют их примеру и ждут положительных новостей.
Не исчезает из общественного поля зрения и вопрос о будущем Романа Костомарова. Проведя большую часть жизнь жизни на льду, ему попросту нельзя отказаться от карьеры, считают поклонники. Скорее всего, звездные коллеги Илья Авербух и Александр Жулин придерживаются того же мнения. А вот звездные врачи называют условия, при которых спортсмен сможет вновь оказаться в ледовом шоу.
Реабилитолог и невролог Александр Комаров пояснил, что самое главное условие для Костомарова — это сохранить силу воли. Побывавший в аду комы и ампутации спортсмен должен сохранить силы для будущего. Тогда он якобы сможет выйти на лед даже с учетом ампутации, ведь тренд на бионические протезы становится все заметнее.
"Следж-хоккей, фигурное катание и танцы на коляске. Он может спокойно и на протезах вернуться на лед и выступать", — комментирует эксперт перспективы Романа Костомарова.