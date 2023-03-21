Гниет: Получившую по носу во время грызни с Джиганом Самойлову отправили на операцию

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Вторник 21 марта

17:40Куда пойти с детьми в весенние каникулы 17:00"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 16:40"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов 16:20Гниет: Получившую по носу во время грызни с Джиганом Самойлову отправили на операцию 16:00Когда жена изменила с другом, а квартиру залила канализация: спектакль "Час тишины" учит выживанию в аду 15:40Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 15:20"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери 15:14О главном в шоу-бизнесе за 15 минут: проект "На Днях" набирает обороты 15:00"Выпили две бутылки водки": Одинокая пенсионерка Лолита раструбила об интиме с юнцом 14:40"Он может": побывавший в аду Костомаров вернется на лед при одном условии 14:20Виталина Цымбалюк-Романовская дала коллеге в разные дырочки: Спонсор 14:00Штраф: обанкротившийся Бари Алибасов судится с банком за гроши 13:40"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец 13:20Гадание: узнай имя будущего мужа 13:00"Жизнь заново": Дождавшаяся развода Вера Брежнева вывела в люди нового мужика 12:40Россияне плачут: Названа дата прощания с найденным на обочине без чувств бывшим Бузовой 12:20Мама дорогая: 73-летнюю Бабкину без косметики приняли за продавщицу из привокзального буфета 12:00Палочки вверх, Хогвартс: умерла звезда фильма "Гарри Поттер" 11:40"Мы всегда вместе": Волочкова рассекретила 7-летнюю дочь от мужчины из Средней Азии 11:20"В жизни совсем не такой, как на экране!": как без макияжа и перьев выглядит 55-летний Киркоров 11:00"Рак": борющаяся с онкологией Ковальчук решила оставить Чумакова 10:40Приют для бомжей в Челябинске атаковали кровососы 10:20Сколько получает таксист в России: Зарплата раскрыта 10:00Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 28 марта 09:40"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом 09:20Готовим грядки весной: как улучшить почву 09:00"Плачет": вышвырнутый любовник Бабкиной заявил о разрыве с любимой 08:40Только с разрешения врача: названа главная опасность передозировки витамина D 08:20С 1 апреля в России подорожают услуги ЖКХ 08:00Усталость, апатия и невнимательность: большинство россиян страдает от недосыпа 06:13Чудо в перьях: эпатажная Дженнифер Лопес вывалила свои прелести перед толпой 04:05Тревога, бессонница и стыд: как побороть стресс и вновь испытать счастье 02:27Где выгоднее сдавать квартиру в аренду 00:08Лазарев день: что нельзя делать 21 марта 22:00"Стучит ножками": помолодевшая Андреева показала новорожденного малыша 21:50"У нас дома пожар": пойманный на романе с фигуристкой Дмитриенко рассказал о трагедии 21:40Диеты за 40: за или против? 21:20Вместо Галкина*: Изгнанный из России седой Меладзе нашел пристанище в объятиях Пугачевой 21:00Уголовные дела: Вслед за Лерчек Викторию Боню обвинили в крупном мошенничестве 20:40Оплевавшая "силиконовую" Погребняк Бледанс сорвалась на крик: Заткнулись, твари 20:20Эксперт объяснила выгоду России и Китая по контрактам на поставку энергоносителей 20:00"Валялась на полу в гримерке": названа причина срыва концерта МакSим в Сочи 19:40Подмосковные врачи спасли ногу 65-летнему мужчине с некрозом 19:20"Я утону": погибший на Волге лидер группы Cream Soda напророчил свою смерть 19:00"Рада вернуться": плюнувшая на Россию Брежнева сделала срочное заявление 18:40"Выезд не исключает ареста": на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли охоту 18:20"В прозрачных колготках": Опозорившийся в США Галкин* умолял не снимать его 18:00"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме 17:40Престарелого Депардье засняли во время нежностей с молодым красавцем 17:20Это настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гниет: Получившую по носу во время грызни с Джиганом Самойлову отправили на операцию

Гниет: Получившую по носу во время грызни с Джиганом Самойлову отправили на операцию
319

Оксана Самойлова находится в больнице.

Вокруг самого уставшего семейства России кипят нешуточные страсти. Не успел музыкант переиграть свадьбу со своей женой, как поползли слухи о том, что в браке наметились проблемы. Поводом для этого стало то, что Джиган перестал появляться в микроблоге супруги, не посетил день рождения сына, а позже с его руки исчезло обручальное кольцо. Только недавно на связь вышла Оксана Самойлова, чтобы подтвердить, что не живет с певцом.

Поговаривают, что между супругами возник конфликт, который они, видимо, до сих пор не смогли решить. Вместе с неурядицами в семье у молодой мамы начались проблемы со здоровьем. Во время грызни с Джиганом, которого не оказалось рядом в трудный момент, она получила по носу от своего иммунитета. Многодетную мать увезли с высоким давлением на скорой помощи, а позже выяснилось, что у нее диагностировали гайморит.

Однако не все верят словам Оксаны Самойловой: кто-то предположил, что у звезды после неудачной ринопластики произошли осложнения. Журналисты Пятого канала связались с пластическим хирургом Ильей Алмазовым, который опроверг домыслы злопыхателей.

"С наружным носом у нее все порядке, поэтому это вряд ли какое-то осложнение после исправления формы носа", – пояснил медик.

По его мнению, случай жены Джигана больше похож на гайморит. Во время заболевания слизистая масса в носу гниет и выходит наружу. Однако есть более запущенные случаи. И если же такой у Оксаны Самойловой, то пластический хирург отправил ее на операцию.

21 марта 2023, 16:20
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Социальные сети
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/iamgeegun/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

По теме

"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой
Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину

"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину
Аллу Пугачеву сдали.

"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов

"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов
Первые дни Маши из "Ворониных" в роли мамы.

Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами

Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами
Анастасия Волочкова получила удовольствие!

"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери

"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери
Анна Заворотнюк шокировала новым фото.

О главном в шоу-бизнесе за 15 минут: проект "На Днях" набирает обороты

О главном в шоу-бизнесе за 15 минут: проект "На Днях" набирает обороты
О шоу-бизнесе почти серьезно.

Выбор читателей

20/03Пнд"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме 20/03Пнд"Наконец-то": Разыгравшая роды Орлова предъявила настоящую мамочку 20/03ПндЭто настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила 21/03Втр"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом 20/03ПндНа шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть 21/03Втр"Плачет": вышвырнутый любовник Бабкиной заявил о разрыве с любимой