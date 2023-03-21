Гниет: Получившую по носу во время грызни с Джиганом Самойлову отправили на операцию

Оксана Самойлова находится в больнице.

Вокруг самого уставшего семейства России кипят нешуточные страсти. Не успел музыкант переиграть свадьбу со своей женой, как поползли слухи о том, что в браке наметились проблемы. Поводом для этого стало то, что Джиган перестал появляться в микроблоге супруги, не посетил день рождения сына, а позже с его руки исчезло обручальное кольцо. Только недавно на связь вышла Оксана Самойлова, чтобы подтвердить, что не живет с певцом.

Поговаривают, что между супругами возник конфликт, который они, видимо, до сих пор не смогли решить. Вместе с неурядицами в семье у молодой мамы начались проблемы со здоровьем. Во время грызни с Джиганом, которого не оказалось рядом в трудный момент, она получила по носу от своего иммунитета. Многодетную мать увезли с высоким давлением на скорой помощи, а позже выяснилось, что у нее диагностировали гайморит.

Однако не все верят словам Оксаны Самойловой: кто-то предположил, что у звезды после неудачной ринопластики произошли осложнения. Журналисты Пятого канала связались с пластическим хирургом Ильей Алмазовым, который опроверг домыслы злопыхателей.

"С наружным носом у нее все порядке, поэтому это вряд ли какое-то осложнение после исправления формы носа", – пояснил медик.

По его мнению, случай жены Джигана больше похож на гайморит. Во время заболевания слизистая масса в носу гниет и выходит наружу. Однако есть более запущенные случаи. И если же такой у Оксаны Самойловой, то пластический хирург отправил ее на операцию.