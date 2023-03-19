"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова разъехались по разным домам.



Нельзя отрицать талант Оксаны Самойловой в создании инфоповодов. Стоило ей не показать Джигана на фотографии с одного из последних праздников, а затем несколько дней не пополнять личный блог, как в голову всем неравнодушным сразу же пришла пришла мысль о том, что звездная пара разводится.

Впрочем, масла в огонь этих слухов затем подлила и сама Оксана. Рассказала о том, что они с мужем больше не живут вместе.

Поклонники пары сразу же бросились открывать калькуляторы и считать, какое имущество кому достанется. Были, скорее всего и те, кто начали строить прогнозы о дальнейшей судьбе Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (Настоящее имя Джигана – Прим. ред.), а также жалеть их четверых детей.

Но, кажется, Оксана, выбравшая подобную стратегию поведения, или передумала, или забыла предупредить об этом своего супруга. Ведь связавшимся с ним журналистам Джиган рассказал об истинных причинах расставания с Самойловой.

По словам музыканта, у них в отношениях все в полном порядке. Живет отдельно от Оксаны и детей он вполне с конкретной целью: записывает новый альбом. А так как дело это шумное, Джиган решил позаботиться о своих близких и не мешать им.

"Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок", – похвастался съехавший от Оксаны Самойловой Джиган.

