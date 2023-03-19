“Ситуация безвыходная”: тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов

Юлия Высоцкая оказалась в безлюдном месте.



Устав от бесконечной череды дел, Юлия Высоцкая отправилась на Мальдивы. Пожелала хоть немного восстановить потраченные силы. Ведь их у нее их в начале весны нет даже на то, чтобы полноценно ввести свой блог.

Например, последнюю фотографию, которую Юлия Высоцкая разместила на своей страничке, ей даже не захотелось как-то подписывать. Впрочем, и фотография оказалась несколько пугающей. Растрепанные волосы женщины полностью закрывают ее лицо, делая ее неузнаваемой даже для некоторых постоянных подписчиков.

Выбранная телеведущей поза некоторым пользователям Сети тоже показалась странной. Стояла блондинка оставив одну ногу назад, в то время как вторая, спрятавшаяся в тени, будто бы отсутствовала. Таким образом, тело лишившейся ноги Юлии Высоцкой найдено зажатым между стволов деревьев, ставшими однажды межкомнатными дверьми в одном из элитных отелей архипелага.

В отличие от выбранной позы, похвалить решили упорство Высоцкой в достижении желаемой фигуры: ей уже 49, а подтянута она лучше некоторых студенток. Стройные загорелые ноги и подкачанные икры Юлии удостоились множества теплых слов.



"Какая красивая твоя нога", "Какие щиколотки", "Вы в лучшей форме возможной", – усыпали Юлию Высоцкую комплиментами.

Впрочем, не только приятные вещи были написаны в комментариях под публикацией. Пространство блога Юлии использовали и для рассылок.

"Поставьте лайк на пост,который на моей странице", "Мы – приют для животных, просим помощи, поддержки, любого рода", " Ситуация безвыходная. В нашей семье нет денег. Умоляю, помогите пожалуйста", "Мы приют. Ситуация у нас очень страшная. У нас заканчивается корм", – гласили сообщения на стене Юлии Высочкой, от которых щемит сердце.