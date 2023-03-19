Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в ДубайСрочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Лента новостей

Воскресенье 19 марта

16:40"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой 15:23“Ситуация безвыходная”: тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 14:50Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики 14:07Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно 13:15Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все 12:01"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море 10:55Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка? 08:50Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 08:30Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта 08:10Вдвоем на острове: Лучшие направления для романтического путешествия 06:08"Сожрали, е-мое!": нападение кровожадных оленей на рыбака сняли на видео 04:16Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию 02:07Почему нос не дышит после ринопластики 00:03Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта 22:37Счастливое число. Как его найти и правильно использовать? 20:15Расцветаем весной: составляем женственные образы 17:58"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 17:35Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру 17:11Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 16:41Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 16:13"Так мощно и так глубоко": жена Газманова нашла любовника 15:21"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 14:41"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы 14:16Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело 13:31"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни 13:03"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву* 11:55"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем 11:18Слетевшая с катушек Бледанс вцепилась когтями в силиконовую девицу: Как можно быть такой тварью? 10:50"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР 08:08С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса 06:12Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314% 04:09Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре? 02:25Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос 00:01Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта 22:40Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом 22:20"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки 21:40"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода 20:40Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо 19:50Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор 19:00"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи 18:40"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы 18:20"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг 18:00Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности 17:40"Лучше жалеть о том, что сделал": Проклятая на родине Тодоренко бежит из России 17:20"Наживается на простых людях": собирающую с поклонников деньги Дакоту публично пристыдили 17:00Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело 16:40Собчак против Манучарова, а Бледанс – против Погребняк: скандалы недели в 4 выпуске "На днях" 16:20"Неликвидное жилье": звездный архитектор назвал реальную стоимость брошенного замка Пугачевой и Галкина* 16:00Горе: SHAMAN рухнул с большой высоты 15:20Надеется стащить кусочек: Облизывающийся на мороженое пес взорвал Сеть (видео)
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

“Ситуация безвыходная”: тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов

“Ситуация безвыходная”: тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов
1412

Юлия Высоцкая оказалась в безлюдном месте.

Устав от бесконечной череды дел, Юлия Высоцкая отправилась на Мальдивы. Пожелала хоть немного восстановить потраченные силы. Ведь их у нее их в начале весны нет даже на то, чтобы полноценно ввести свой блог.

Например, последнюю фотографию, которую Юлия Высоцкая разместила на своей страничке, ей даже не захотелось как-то подписывать. Впрочем, и фотография оказалась несколько пугающей. Растрепанные волосы женщины полностью закрывают ее лицо, делая ее неузнаваемой даже для некоторых постоянных подписчиков.

Выбранная телеведущей поза некоторым пользователям Сети тоже показалась странной. Стояла блондинка оставив одну ногу назад, в то время как вторая, спрятавшаяся в тени, будто бы отсутствовала. Таким образом, тело лишившейся ноги Юлии Высоцкой найдено зажатым между стволов деревьев, ставшими однажды межкомнатными дверьми в одном из элитных отелей архипелага.

В отличие от выбранной позы, похвалить решили упорство Высоцкой в достижении желаемой фигуры: ей уже 49, а подтянута она лучше некоторых студенток. Стройные загорелые ноги и подкачанные икры Юлии удостоились множества теплых слов.

"Какая красивая твоя нога", "Какие щиколотки", "Вы в лучшей форме возможной", – усыпали Юлию Высоцкую комплиментами.

Впрочем, не только приятные вещи были написаны в комментариях под публикацией. Пространство блога Юлии использовали и для рассылок.

"Поставьте лайк на пост,который на моей странице", "Мы – приют для животных, просим помощи, поддержки, любого рода", " Ситуация безвыходная. В нашей семье нет денег. Умоляю, помогите пожалуйста", "Мы приют. Ситуация у нас очень страшная. У нас заканчивается корм", – гласили сообщения на стене Юлии Высочкой, от которых щемит сердце.


19 марта 2023, 15:23
Юлия Высоцкая. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Состояние настоящего отчаяния": изнеможденную Высоцкую довели до слез
Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой

"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой
Джиган и Оксана Самойлова разъехались по разным домам.

Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики

Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики
Певец появился в новом проекте.

Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно

Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно
Жена Павла Прилучного ускользнула из дома, пока он не видел.

Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все

Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все
Почему МакSим сбежала с концерта

"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море

"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море
Наталью Штурм оставили один на один со смертельной стихией

Выбор читателей

18/03СбтБольшое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 17/03ПтнЖуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом 18/03Сбт"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 18/03Сбт"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР 18/03Сбт"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 18/03Сбт"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем