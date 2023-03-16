Россияне прощаются с Викой Боней: Сгоревшее тело звезды "Дома-2" поместили в черный ящик

Появилось последнее фото Бони.

Звезда "Дома-2" превратилась в настоящего экстремала. Теледива вдруг полюбила покорение вершин, и не раз отправлялась в экспедиции. Ее не останавливало даже то, что подъем мог быть опасен, и некоторые такие же путешественники умирали в пути. Виктория Боня также не представляла, что с ней может случиться страшное.

В сентябре 2022-го экс-участница телестройки взбиралась на гору Манаслу в Непале. Тогда-то она и показала поклонникам шокирующие кадры, которые сняла после несчастного случая, в котором погиб человек. К счастью, сама теледива осталась жива, но не смогла избежать сложностей, опасных для здоровья. В пути на вершину она сгорела под палящим солнцем, а после показала фанатам свое обугленное лицо.

Впрочем, солнечные ванны, пусть даже такие серьезные, Викторию Боню не пугают. Кажется, что она всегда их принимает. Сейчас звезда "Дома-2" уже не в горах, наслаждается, так сказать, земной жизнью. И даже зимой ее тело покрыто загаром. На последнем снимке ее сгоревшее на солнце тело поместили в черный ящик – теледива позирует, сидя в багажнике иномарки.

Если горный загар публику напугал, то этот восхитил. В комментариях к фотографии поклонники стали забрасывать ее комплиментами. А некоторые россияне вместо похвалы прощаются со светской львицей. Так, например, одна девушка, побывавшая со звездой на ретрите, решила написать последние слова.

"Я не успела сказать тебе это все в жизни. Уважаю тебя и восхищаюсь", – трогательно обратилась к Виктории Боне девушка и получила от нее благодарность.