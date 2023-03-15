Больше нет: Гарик Мартиросян ушел молодым

Что случилось с Мартиросяном?

В последнее время зрители телеканала ТНТ потеряли знаменитого комика, который за годы работы успел стать его лицом. Кто-то, включив шоу Comedy Club, не услышал знакомый голос, звучавший в эфире столько лет. Наконец-то стало ясно, что случилось с 49-летним Гариком Мартиросяном.

Как оказалось, в нашумевшей программе его больше нет. Как передает телеканал "360", комик покинул проект, так что зрители его не встретятся с ним в эфире. Он объяснил свое решение тем, что вырос шоу: мол, оно было создано для задорного юмора, а юморист уже не такой. Хотя, учитывая возраст многих ведущих на российском телевидении, ушел он сравнительно молодым.

"Не то чтобы я немолодой уже, просто именно для Comedy Club немолодой", – пояснил Гарик Мартиросян.

