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"Неизлечимое заболевание": как таскающийся по врачам Билан борется с ВИЧ

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Билан бережет здоровье.

Жизнь победителя "Евровидения" точно разделилась на до и после, когда он услышал от медиков страшное слово – ВИЧ. Иммунодефицит, как известно, опасен для здоровья, потому что способен цеплять любую болячку и глобализировать ее. Как же Дима Билан борется с диагнозом?

ВИЧ, к счастью, не у самого подопечного Яны Рудковской, а у кота, которого он подобрал с улицы. Когда малыш по имени Соломон попался на глаза певца, он уже был в плохом состоянии. В итоге ему пришлось таскаться с котом по врачам, чтобы выявить все его проблемы со здоровьем. Тогда-то артист и узнал, что у его нового пушистого друга "кошачий СПИД".

Журналисты связались со специалистом, который занимается лечением питомца Димы Билана. Татьяна Гольнева подтвердила, что ВИЧ опасен, но не смертелен.

"У Соломона неизлечимое заболевание, иммунодефицит. Кошки с такими болезнями живут, но им требуется постоянная терапия", – говорит врач.

Если ухаживать за четвероногим другом, своевременно делать процедуры и переливание крови, то он проживет долгую и счастливую жизнь. Стоит отметить, что и за здоровыми кошками нужен правильный уход. Например, как пишет телеканал "360", ссылаясь на ветеринара, кошек нельзя мыть человеческим шампунем, ведь они сушат кожу.

Кстати, в последнее время помощь бездомным животным – хороший и поистине добрый тренд. Как пишет "Царьград", пожарная часть в Екатеринбурге взяла под крыло беременную кошку, а после родов оставила себе котенка. Так что, Дима Билан – не единственный, кто помогает братьям нашим меньшим.

13 марта 2023, 09:00
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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