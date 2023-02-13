Сделали инвалидом: 41-летний Дима Билан лишился глаза

Дима Билан на сцене больше 20-ти лет. 41-летний заслуженный артист России по сей день остается одним из самых востребованных певцов. Он часто радует поклонников новыми песнями и клипами на них. Так, сегодня вокалист представил новую композицию под названием "Гладиатор".
На своем ютуб-канале Билан разместил клип на новую песню. В нем артист показал ключевые моменты в своей карьере. Он вставил архивные видеозаписи. "Подойдя к рубежу своей зрелости, я захотел поделиться своей историей", – написал певец перед публикацией клипа. Поклонники остались в восторге от новой работы артиста.
Оригинальностью отличается и обложка песни. На картинке Билана по непонятным причинам сделали инвалидом – лишили его половины головы, в том числе глаза. Из оставшейся части головы торчит напоминающая металлический каркас конструкция. Вероятно, Дима вскоре объяснит, что означает обложка "Гладиатора". С названием песни, кажется, перекликается лишь фон – амфитеатр, похожий на Колизей.
Во вторник, 14 февраля, Дима Билан покажет шоу "Гладиатор" в Crocus City Hall. Все билеты на концерт заслуженного артиста России распроданы. Из-за большого ажиотажа певцу пришлось согласиться на второй концерт, который пройдет в среду, 15-го.