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Суббота 11 марта

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"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог

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Тодоренко не думала о будущем.

Регина Тодоренко — успешная телеведущая, блогер, певица и мать. Ей не мешает развиваться ни ситуация в мире, ни ее неизлечимая болезнь — витилиго. Звезда идет в ногу со временем и ничего не боится.

В 2018 году артистка родила от мужа Влада Топалова сына Майкла. В 2022 году у пары родился второй сын Мирослав. Эта беременность, как и первая, была желанной для семьи. Регина Тодоренко настолько прониклась ожиданием малыша, что рожала второго ребенка в присутствии старшего сына. Многие были шокированы таким откровением и уверяли, что Тодоренко испортила дитя психику.

Телесный психолог Людмила Галактионова в беседе с "Дни.ру" рассказала, что сейчас эта практика популярна, однако с детской психикой все же могут произойти необратимые изменения. И Регину Тодоренко это тоже касается.

"Естественные роды – сейчас это модно. Безусловно, маленькому ребенку не стоило смотреть на этот процесс, ведь все убеждения, базовые установки и фундаментальные ограничения формируются до семи лет. Малыш не разделяет маму от себя, поэтому начинает смотреть на маму, когда ей больно, что она плачет, волнуется, даже несмотря на то, что это естественный процесс", — сообщила эксперт.

"Если ребенок видит, что маме плохо, она сильно глубоко дышит, даже возможно где-то кричит (борется за жизнь) – он начинает "неосознанно" перенимать эту боль на себя и спасать маму. Так как есть риск, что мама умрет, он останется один. А один ребенок быть не сможет, и он это понимает, иначе погибнет. Напомню, что у каждого из нас есть триединый мозг, и только неокортекс отвечает за мысли, разумное мышление и объяснения. Но 2 оставшихся животный и рептильный – они отвечают за эмоции, безопасность и выживание. В итоге ребенок смотрит на маму и говорит: "Мама, я откажусь от себя, от своих чувств, от своих эмоций, я вижу и чувствую, как тебе больно, я разделю эту боль с тобой. Я буду спасать тебя, неосознанно конечно, ценой собственной жизни. Так как если ты умрешь, я тоже без тебя умру". И ребенок начинает делать все, чтобы маме стало легче, и она смогла о нем позаботиться", – объяснила психолог ситуацию с Региной Тодоренко.

По словам эксперта, йога хорошо влияет на сознание человека и на его здоровье. Вероятно, Регина Тодоренко нашла духовный путь, который помогает ей быть в ресурсе и добиваться успехов. Фанаты звезды, скорее всего, не знают ее картины мира, она развивается через осознанное познание себя. А у каждого этот мир свой.

"Я поддерживаю Регину Тодоренко в том, что после рождения она сразу занялась своим физическим здоровьем, это заслуживает уважения! Я считаю, что каждый человек должен работать со своим телом, чувствами и мыслями. Важно формировать внутреннюю целостность, чувствовать свою интуицию и доверять себе. Ведь если не мы для себя, то кто?" – добродушно заключила психолог, спасая Тодоренко и ее детей от жестких критиков.

11 марта 2023, 20:10
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"• Требует проверки

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