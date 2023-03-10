"Стали насиловать": обделенная Хаматова подверглась атаке на чужбине

Хаматова шокировала заявлением.

Бывшая российская актриса Чулпан Хаматова после начала спецоперации бросила Россию и сбежала за границу. Оттуда она критиковала ее и граждан, отреклась от всех госнаград и всячески делала вид, что не имеет с родиной ничего общего. Видимо, Хаматова не слышала, что предателей не любят нигде, поэтому надеялась, что ей все сойдет с рук. Однако со временем положение бывшей российской актрисы становится только хуже. Недавно она заявила, что солдаты должны сдаваться в плен или стрелять вверх.

Актер Александр Михайлов напомнил, что эти самые солдаты, о которых говорит Хаматова, когда-то ходили на ее спектакли в России и напитывались патриотизмом. При этом он понимает, почему из рта Хаматовой выскакивают такие слова, ведь она в безвыходном положении, и теперь у нее нет шансов пойти на попятную.

"Она оказалась там и говорит страшные вещи. И ее стали насиловать: "Давай говори, обливай помоями", – сказал Михайлов.

Напомним, в самом начале спецоперации во время митинга в Риге Хаматова заявила, что не умеет говорить сама, а привыкла лишь учить и читать чужие тексты. Таким образом она сама признала свою обделенность.

