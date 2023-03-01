"Не смогли отстоять тело": могилу усопшего Пьера Нарцисса осквернили родственники

Певец Пьер Нарцисс не нашел покоя даже после смерти.

Летом прошлого года из жизни ушел исполнитель хита "Шоколадный заяц" и звезда проекта "Фабрика звезд" Пьер Нарцисс. Последние годы жизни артист провел в Москве, однако родственники были уверены — место погребения мужчины должно быть на родине, в Камеруне. Даже любимая жена не смогла оспорить решение матери, и тело Нарцисса увезли в Африку.

Теперь вдова артиста Виктория Калачева решила действовать твердо. Супруга Пьера Нарцисса планирует привезти в Москву некоторые личные вещи артиста, его кровь, волосы и другие предметы. Новая "могила" Пьера может появиться на Троекуровском кладбище.

В разговоре с Пятым каналом Виктория поделилась чувствами. Она считает, что родственники поступили несправедливо по отношению к поклонникам Пьера Нарцисса, живущим в России. Очевидно, что далеко не у всех есть возможность посетить кладбище в Камеруне.

"Поклонники до сих пор возмущены, почему мы не смогли отстоять тело", — сетует Виктория.

С другой стороны, поклонники понимают, что захоронение биоматериалов Пьера Нарцисса в другом месте — это не самое простое действие. Получается, что могилу усопшего артиста осквернили собственные родственники. Однако, Виктория уверена в правильности своих действий.