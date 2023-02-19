"Плачет навзрыд": сгоревший в реанимации Пьер Нарцисс вернулся с того света

Вот это поворот!

В минувшем году россияне проводили в последний путь немало известных артистов, в число которых вошел исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс. Врачи заявляли, что смерть звезды наступила из-за осложнений, вызванных подагрой.

По официальным данным, 45-летний певец сгорел в реанимации 21 июня, а похоронить его удалось лишь с третьего раза. Прощальная церемония прошла на родине покойного, в Камеруне — подальше от любопытных глаз, которые могли заподозрить неладное.

Команда Пятого канала решила поговорить начистоту с женой артиста Валерией Калачевой. В ходе беседы женщина выдала большой секрет, о котором обещала молчать: Пьер Нарцисс вернулся с того света.

Правда, случилось это не наяву, а во сне его падчерицы Каролины. Девушке привиделся покойный певец после первого свидания с молодым человеком. Согласно сюжету сна, артист встретил Каролину на лестнице, обнял, поцеловал, подарил кольцо с рубином и благословил на отношения.

"Пришла ко мне где-то в пять утра, плачет навзрыд... Реакция себя не заставила долго ждать оттуда (с того света, — Прим. ред). Все там видно", — прокомментировала ситуацию жена Пьера Нарцисса.