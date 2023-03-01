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"Все, что у нее есть, – это плод": коллеги назвали причину отмененного спектакля беглянки Хаматовой

Коллеги лучше знают причину отмена спектакля с Чулпан Хаматовой.
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С весны 2022 года российская актриса Чулпан Хаматова живет в Латвии. Рижский театр предложил работу звезде, поэтому периодически женщина появляется в постановках как приглашенная звезда. Однако, творческому коллективу не удалось найти общий язык друг с другом.

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Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Запланированный на март спектакль "Старосветские помещики" по мотивам пьесы Н. Гоголя был отменен за несколько дней до премьеры. Роль для спектакля Чулпан Хаматова готовила на трех языках, однако ни один из них ей не пригодится. Руководство театра заявило, что из-за творческого провала премьеры не будет.

У других прославленных актеров и актрис свое мнение на тему. Коллеги Чулпан назвали другую причину отмененного спектакля беглянки. По мнению Елены Прокловой, актерам нужно играть на родной сцене у себя дома. Только в родных стенах зритель может понять актера, а на чужбине артистке нужно пожинать плоды своего выбора.

"Все, что у нее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать", — заявляет Проклова.

Скорее всего, Чулпан Хаматова с пониманием отнеслась к отмене спектакля. Как актриса она должна понимать, что выход на сцену зависит от множества факторов и не всегда они складываются в единую картинку.

Чулпан Хаматова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 марта 2023, 19:00 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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