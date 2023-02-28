"Работает не так, как мы думали": В Рижском театре раскрыли истинную причину устранения Хаматовой

Хаматова лишилась работы.

Некогда очень востребованная в России актриса со скандалом уехала в Латвию. Бегства из кормившей годами родины ей показалось мало, поэтому она решила поливать грязью свою страну. Ну, а в перерывах звезда рассказывает о непростой жизни на чужбине. Недавно, к примеру, Чулпан Хаматова жаловалась на низкие гонорары, да и откуда взяться высоким, если постановки с ней почти не выходят?

Казалось бы, наконец-то настал очередной звездный час беглой актрисы. В Новом Рижском театре готовили премьеру спектакля Gogolis.Nature Morte, в котором ей досталась роль. Однако после генеральной репетиции постановку устранили из репертуара театра, а вместе с ней и российскую артистку. В общем, ей опять придется сидеть без работы.

Народ, который уже купил билеты и ждал премьеры спектакля с участием Чулпан Хаматовой, гадает: что же могло произойти? Позже в Новом Рижском театре раскрыли истинную причину случившегося, и заключается она в необдуманном решении сделать действие на украинском языке.

"Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали..." – сказал режиссер.

По его словам, он много времени потратил на оттачивание всех деталей и мизансцен. И, кажется, так увлекся, что "потерял общую картину". Стоит отметить, что для театра – это настоящее потрясение, ведь раньше он и его зрители с подобными ситуациями не сталкивались. Интересно, что на этот счет думает Чулпан Хаматова, которая уже рассуждает об уходе из профессии.