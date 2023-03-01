"Все": Алферова вышла с чернявой малышкой после беременности от Бероева

Вот уже 20 лет знаменитая пара актеров живет в счастливом браке. Ксения Алферова подарила мужу в 2007 году дочь. После первой беременности супруги так и не решилась на еще одного наследника. Но в последнее время вокруг семьи Егора Бероева ходят слухи скором прибавлении.
Актриса, к слову, как будто провоцирует подобные сплетни. Например, недавно она вышла в свет в белом платье, подчеркнув округлившийся животик. При этом заявлений о новой беременности она не делала. Пока поклонники надеятся на рождение еще одного ребенка, артистка радует их трогательными постами. Так, в своем микроблоге она опубликовала видео, на котором вышла к подписчикам с чернявой малышкой.
Правда, не человеческой. В кадре видны разбросанные вещи в ванной. Сразу понять сложно, кто мог устроить беспорядок, ведь "варвар" спрятался в одной из кофточек жены Егора Бероева. Через пару секунд из одежды высунула мордочку собачка по имени Пегги, которая сладко спала в вещах Ксении Алферовой.
Актриса, увидев переполох в ванной, не стала ругаться на любимого питомца.
"Все, спи", – сказала щеночку супруга Егора Бероева.