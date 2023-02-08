В день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей

Костомарову ампутировали ноги Тесты Землетрясения в Турции Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Среда 8 февраля

15:40"Подарила 100 долларов": как теща Владимира Сычева избавилась от детей 15:20Недвижимость в Грузии: полный гайд по покупке жилья 15:00В день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей 14:40В Челябинске двое неизвестных набросились с битой на подростка 14:20"Из своих трущоб сидите и воняйте": Потерявшая контроль богачка Волочкова плюнула в нищих россиян 14:00Под Хабаровском мужик избил грудную дочь 13:40"Хочется кричать": после заявления об уходе от мужа певицу Валерию застали в чужой постели 13:20Дается всего три дня: родных уведомили о судьбе ставшего после ампутации инвалидом Костомарова 13:00"Руки трясутся": как живет 69-летняя Понаровская после инсульта 12:40Потребуется новая ампутация: на карьере Костомарова поставлен жирный крест 12:20Звездная сваха столкнула Волочкову вниз после драки с любовницей Джигурды: Делай красиво 12:00"Бабка разваливаться стала": Сильно сдавшая из-за болезни Проклова не может ходить 11:40Морщинистые телеса оголившейся Зудиной вызвали оторопь: В гармошку 11:20"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию 11:00За что школьница в Химках пырнула ножом одноклассницу больше 100 раз 10:40"Царствие небесное!": Россияне оплакивают Урганта после сообщения о смерти 10:20Неизлечимо больной жене Петросяна дали по голове: Нужно множество медицинских манипуляций 10:00Кравец озвучила баснословную стоимость протезов для лишившегося ног фигуриста Костомарова 09:40При каких условиях можно продать квартиру с материнским капиталом 09:20"Трудные минуты": Домнина провожает отрезанного от жизни Костомарова 09:00"Пришло распоряжение": В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы 08:40Необыкновенную находку из женского монастыря покажут жителям Нижнего Новгорода 08:20Развод и девичья фамилия? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разругались на публике 08:00"Убившая" мужа Ходченкова впервые за год появилась на публике: Вся в черном 06:46"Не верится": Разродившаяся разведенка Галич объявила о беременности 04:48"Уменьшила себе года": Скрывавшую возраст Андрееву сдали с потрохами 02:23Какие квартиры будет сложно продать в 2023 00:17Федор Поминальник: традиции и приметы на 8 февраля 22:00"Опухоль в мозге": потрясенная диагнозом врача Малышева простилась с публикой 21:40Вся Россия рыдает: тело 34-летней актрисы Михайловской доставили на кладбище 21:20Сделали все возможное: накрытую саваном почерневшую Волочкову скрючило на больничной койке 21:00"Чистый харассмент": вскрылся тайный роман Сотниковой с российской звездой 20:40"Могут пять лет впаять": вызывающая духов Боня рискует сесть в тюрьму 20:20Молодая жена Петросяна включила Минск в состав России 20:00"Рикошетом бьет": потерпевшая фиаско Орбакайте с камнем на шее пошла ко дну 19:40"Человек причастен к этому": стало известно о причинах землетрясений в Турции 19:20"Внутри": спрятавшая животик Подольская ошарашила новостью у врача 19:00Стала мамой: ходившая с пузом жена Прилучного предъявила двойню 18:40Как похудеть быстро: эффективные советы тренера 18:20"Старый смешной фрик": нырнувший в пучину разврата Киркоров смачно оконфузился 18:00"Тебе нравится?": брутальный мужик нагнул кверху задом молодую жену Диброва 17:40Гузеевой больше нет: изрезанную плоть бросили на еврейской земле 17:20Уже не человек: Обреченный Костомаров после ампутации потерял все 17:00Больше не секрет: раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Щербакова 16:40"Он – Бог": Объявлено о воссоединении Королевой и Николаева как пары 16:00На глазах толпы: Басков вышвырнул вон надоевшую всем скандалистку Долину 15:40"Петь и пить": простившийся с семьей Николаев объявил планы на весну 15:36Безответная любовь, работа дворником, бездетность: что случилось с одинокой актрисой Маркиной 15:20Кому полезно есть морковь 15:00Когда кошку нужно срочно вести к врачу? Ответил ветеринар
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей

1371

Новые подробности состояния Романа Костомарова.

На днях СМИ и Интернет шокировали новостями о состоянии прославленного фигуриста. Сообщалось, что олимпийский чемпион перенес ампутацию из-за отмирания клеток: ряд изданий писали, что он лишился одной стопы, а другие утверждали, что двух. При этом близкие Романа Костомарова до сих пор не комментировали эту информацию.

Стоит отметить, что все данные о лечении спортсмена поступают от "источников" из больницы, где он находится. Именно благодаря этому у переживающих поклонников складывается хоть какая-то картинка лечения звезды (и не факт, что правдивая).

Однако сегодня стало понятно, что россияне, условно говоря, потеряли Романа Костомарова, ведь, по последним данным, теперь ко всей информации о его лечении будет доступ у ограниченного круга людей. А это значит, что, пока родственники звезды не решат прервать молчание, он буквально не будет существовать в инфополе.

"Данные об анализах, диагнозах и проведенных вмешательствах теперь дополнительно защищены", – говорится в сообщении, появившемся в день рождения спортсмена

Видимо, близкие тяжелобольного олимпийского чемпиона устали от постоянного мелькания его имени в прессе. К тому же, очевидно, что ему сейчас нужен покой. В больнице фигурист находится с начала января. На фоне пневмонии, гриппа и сепсиса Романа Костомарова разместили в реанимации, подключив к ИВЛ и ЭКМО.

8 февраля 2023, 15:00
Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
SHOT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

По теме

Потребуется новая ампутация: на карьере Костомарова поставлен жирный крест

"Подарила 100 долларов": как теща Владимира Сычева избавилась от детей

Актер Владимир Сычев выдал все подробности.

"Из своих трущоб сидите и воняйте": Потерявшая контроль богачка Волочкова плюнула в нищих россиян

Волочкова сделала заявление.

"Хочется кричать": после заявления об уходе от мужа певицу Валерию застали в чужой постели

Интимное фото от певицы Валерии.

Дается всего три дня: родных уведомили о судьбе ставшего после ампутации инвалидом Костомарова

Какая трагедия!

"Руки трясутся": как живет 69-летняя Понаровская после инсульта

Признание певицы.

Выбор читателей

06/02ПндНадо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк 06/02Пнд"В тяжелом состоянии": Жена госпитализированного из-за инфаркта Николаева сделала срочное заявление 07/02Втр"Он – Бог": Объявлено о воссоединении Королевой и Николаева как пары 07/02ВтрСтала мамой: ходившая с пузом жена Прилучного предъявила двойню 08/02Срд"Пришло распоряжение": В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы 06/02ПндНависшее веко и опухшее лицо: Переделанную под Джоли дочь Успенской растоптали