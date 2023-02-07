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"Могут пять лет впаять": вызывающая духов Боня рискует сесть в тюрьму

Виктория Боня рассказывает о шаманской медицине.
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Виктория Боня, пользуясь своей популярностью в соцсетях, созывает людей на ретрит с шаманской медициной в Испании. Телезвезда обещает подписчикам исцеление души и тела с помощью методики, которой якобы около трех тысяч лет. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" приглашает испить напиток-отвар под названием Айяуаска.

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Журналисты решили разобраться, что же рекламирует Боня. "Изучили состав коктейлей и ужаснулись… За такое могут и пять лет впаять", – пишет Prozvezd.info. Дело в том, что в состав Айяуаски входит диметилтриптамин, который включен в список наркотических средств, запрещенных к обороту.

В беседе с изданием почетный адвокат России, бывший следователь СК РФ Дмитрий Белоногов рассказал: за пропаганду наркотических средств через интернет звезде может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Речь об уголовной ответственности пойдет, если выяснится, что Виктория склоняет к употреблению запрещенных веществ со злым умыслом. Так что звезда рискует сесть в тюрьму.

"Если будет доказано, что это приносит ей финансовые средства, то может быть статья за сбыт наркотических средств", – отметил эксперт.

Сама Виктория Боня уверяет, что Айяуаска – это не наркотик, а лекарство. Мол, этот напиток помогает устанавливать связь с миром духов и помогает достичь расширенного состояния сознания. То, что бывшая участница скандального шоу вызывает духов с помощью напитка, вызывает немало вопросов, поэтому не исключено, что на телезвезду обратят внимание в правоохранительных органах.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 20:40 Источник: Prozvezd.info ✓ Надежный источник
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