Ходит в туалет через трубочку: Новые данные о состоянии оказавшейся на грани смерти Бони

Виктории Боне резко стало плохо в горах.

Звезда "Дома-2" вновь пошла на риск: отправилась покорять самый высокий вулкан на Земле Охос-дель-Саладо. Однако экстремальное путешествие в какой-то момент обернулось для Виктории Бони неприятностями.

Теледиву во время подъема на вершину охватила горная болезнь в виде тяжелой акклиматизации. Своим поклонникам она пожаловалась на учащенный пульс, жуткие головные боли, а также показала свое распухшее лицо, увидев которое многие наверняка ахнули.

Испугавшиеся за жизнь Виктории Бони журналисты даже общались врачом, который заявил, что, если вовремя не задуматься о своем здоровье в горах, можно погибнуть. Собственно, звезда "Дома-2" буквально оказалась на грани смерти. К счастью, она не отнеслась к себе халатно и на время спустилась ниже, чтобы восстановиться.

Теперь бодрая и готовая к покорению вулкана теледива делится новыми данными о своем состоянии, ведь в горах возникают и другие сложности, не связанные со здоровьем. К примеру, вчера она рассказала поклонникам довольно пикантную историю о том, как планирует справлять нужду во время подъема.

Выяснилось, что модель купила специальную "штуку" – с ней любой экстремал ходит в туалет через трубочку.

"Просто в штаны вставляется, и ты как мужчина становишься. Думаю, пригодится, когда ты идешь уже наверх", – поделилась Виктория Боня, отметив, что сама еще не проверила на себе приспособление.