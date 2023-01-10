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"Плохо, тяжело": сбежавшая из России Боня взвыла от боли

Виктория Боня решила покоить очередную высоту.
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Популярная российская телеведущая, актриса, певица, модель и блогер Виктория Боня ведет довольно активный образ жизни. Они пробует себя во всевозможных проектах, потому что, очевидно, не может сидеть спокойно на одном месте. Даже отдых звезда выбирает экстримальный.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Так, на новогодние праздники телеведущая сбежала из России в Чили. Она решили покорить гору Охос дель Саладо, которая, к слову, является самым высоким вулканом на нашей планете.

О важных событиях из жизни Виктория Боня, как правило, сразу же сообщает поклонникам в социальных сетях. Однако опасные приключения в Южной Америке позитива ей не добавили. Фанатам пришлось рассказывать про страдания.

Блогерша взвыла от боли после неудачного восхождения. Она рассказала поклонникам. что с трудом проходит акклиматизацию. Из-за тяжелой адаптации у звезды начались серьезные проблемы со здоровьем.

"Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает", – подчеркнула Виктория Боня.

Телеведущая также призналась, что каждый раз, когда начинает болеть голова, она думает, что больше не будет покорять горы. Меж тем, это уже не первое восхождение артистки.

К слову, поклонники осудили Викторию Боню за то, что она не следит за своим здоровьем, когда увидели ее снимок в социальных сетях. Звезда написала, что ей "хреново".

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 04:15 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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