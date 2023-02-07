Уже не человек: Обреченный Костомаров после ампутации потерял все

Новая информация о Романе Костомарове.



Новость об ампутации, проведенной Роману Костомарову, ввергла в шок всех, кто следит за состоянием его здоровья. Причем вначале поступала информация лишь об одной ампутированной конечности, затем же появились сообщения о двух.

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Кроме того, источники из Коммунарки сообщили журналистам о том, что в настоящее время врачи всеми силами пытаются спасти руки фигуриста. Дни.ру уже писали об этом сегодня чуть ранее.

И, пусть одна половина населения России уверена, что обреченный на инвалидность Костомаров после ампутации потерял все, и, посему заливается горючими слезами, жалея спортсмена и отца, вторая же половина уверена, что главное – спасенная жизнь Романа Костомарова. Многие уверены в том, что даже с инвалидностью звезда ледовых арен сможет не отказываться от дела, которому он посвятил всю жизнь, и станет великолепным тренером.

Журналисты Пятого канала уже сейчас задумались о возвращении Романа в строй и взяли интервью у робототехника и инженера Ильи Чеха, с подачи которого стало известно о будущем лишенного ног Костомарова.

Специалист уверен, что возвращение Романа Костомарова к фигурному катанию вполне возможно. Но поможет ему в этом уже не человек, а новейшие достижения науки и робототехники. Сложные элементы и трюки будут ему недоступны, но передвигаться он сможет с легкостью.

Вполне возможно, считает Чех, что для занятий спортом Костомарову больше подойдут специальные беговые модели: они более упругие и подвижные, чем те, что предназначены для обычной ходьбы.

"Поэкспериментировать, я думаю, можно будет", – дал робототехник надежду Роману Костомарову на возвращение в спорт.



