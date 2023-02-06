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Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению

Самое интересное из биографии Боба Марли.
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Боб Марли – ямайский музыкант, которого знают во всем мире. Даже люди, далекие от регги, много наслышаны о нем. Для многих правоверный растаман, ушедший из жизни в 1981-м, остается иконой и легендой. 6 февраля 2023 года ему могло бы исполниться 78 лет.

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Самые мудрые цитаты Боба Марли

Вся жизнь Боба Марли была связана с Ямайкой. Свои первые шаги в музыке он делал в родной стране. Дебютный сингл Judge Not музыкант выпустил в 16 лет. В 1963-м Марли собрал группу, которая впоследствии стала называться The Wailers (англ. – "Плакальщики"). В следующем году она презентовала первую совместную песню Simmer Down, которая сразу оказалась на вершине ямайского хит-парада.

Спустя несколько лет группа распалась, но потом была воссоздана Бобом Марли, который незадолго до этого обратился в растафарианство и начал отращивать дрэды. К 1975-му "Боб Марли и Плакальщики" стали настоящими звездами. Группу называли лидером регги. Большой успех Марли ждал в Великобритании, где практически все его песни входили в список 40 лучших хитов.

Журналисты стали называть композиции Марли песнями любви, веры и бунта. В родной Ямайке Боб благодаря своему наполненному смыслом творчеству стал живой легендой. К его политическим и религиозным высказываниям народ относился с большим уважением. За ним, можно сказать, шли люди. И если простые люди Марли почитали, то политическая элита видела в музыканте угрозу.

Боб Марли не раз давал так называемые политические концерты и призывал конкурирующие партии к миру. Он пытался идти против системы, которая, казалось, навязывала войну. Его даже пытались переманить на свою сторону Лейбористская партия Ямайки, которую поддерживали США, и местная Национальная народная партия. Не сложно догадаться, что музыкант ответил отказом обеим. А ведь за музыкантом, как было упомянуто ранее, шли люди. Тем он и выводил из себя политиков.

Говорят, Марли из-за иных взглядов терпел боль и унижение, несмотря на то, что большинство людей его поддерживали. Существует мнение, что певец, у которого внезапно обнаружили меланому на большом пальце ноги, был убит ЦРУ. Якобы агент разведывательного управления США, завоевав доверие музыканта, подарил ему кроссовки со спрятанной иглой.

Но это, конечно, всего лишь слухи. Известно только то, что Боб Марли отказался от ампутации и лечения. Он угасал на глазах. Музыкант умер на 37-м году жизни. Это стало большим горем прежде всего для его жены Риты Андерсон, которая родила от него четверых детей. За всю жизни, кстати, певец произвел на свет не меньше 11 детей. Многие из них пошли по стопам Марли и стали музыкантами.

Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 08:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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