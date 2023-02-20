Ну и свинья! Оксана Самойлова показала нового самца после расставания с Джиганом

Поклонники удивлены выбором Оксаны Самойловой.

Звездная семья Оксаны Самойловой и репера Джигана отмечала очередной громкий праздник. Младшему ребенку пары и долгожданному сыну Давиду исполнилось целых три года! Погуляли на вечеринке все, вот только Джигана забыли пригласить.

Тема праздника была выбрана интересная — африканская вечеринка: аниматоры в костюмах диких зверей, сладкий торт на баобабе и маленький король, как его называют дома, Давид в белом костюме. Сама Оксана выбрала для праздника облегающее платье с принтом в стиле зебры.

Младшего сына поздравили сестры, бабушки и дедушки. Оксана старалась поймать каждый момент и каждое поздравление с такого знаменательного дня. А вот отец семейства ограничился поздравление в социальной сети. Напомним, что на днях Джиган оказался в психиатрической клинике. Скорее всего, ему не разрешили покинуть стены заведения даже ради дня рождения.

После расставания с артистом на время его лечения, Оксана Самойлова с головой ушла в праздник. Чтобы удивить детей, она даже пригласила контактный зоопарк. А позже в сториз показала нового самца или самочку — настоящего розового поросенка с огромным пятачком.

"Вылитый Джиган", — пошутили поклонники Оксаны.