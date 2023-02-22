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"Это безумство": что Пьеха отказался делать ради любимой женщины

Стас Пьеха рассказал, что значит любовь.
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О личной жизни Стаса Пьехи известно немного. Публика знает, что некоторое время певец встречался с двоюродной сестрой Тимати Викторией Смирновой, а также состоял в браке с моделью Натальей Горчаковой. Последняя родила от артиста сына Петра, которому в этом году исполнится девять лет.

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 Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Самому Стасу уже 42. И к этому возрасту певец понять, что такое настоящая любовь. В недавней беседе с журналистами Пьеха заявил, что это чувство про доверие и комфорт. "Любовь – это не про безумство", – сказал артист Пятому каналу, дав понять, что некоторые вещи он не стал бы делать ради любимой женщины.

Также Пьеха признался, что не считает правильным завоевывать представительниц прекрасного пола. Мол, есть же вероятность, что ты ей не нравишься, или она влюблена в другого. Так что, судя по словам певца, правильным будет, если женщина сама оказывает знаки внимания и демонстрирует готовность к отношениям.

Стас Пьеха – внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого. Когда певец был еще ребенком, знаменитая бабушка настояла на смене его фамилии. Первые годы жизни Стас был Герулисом.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2023, 21:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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