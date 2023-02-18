Внук Пугачевой получил в США квартиру "друзей семьи" и документы эмигранта

Он хотел бы жить на Манхэттене... И живет.

Осенью прошлого года появился слух, что Никита Пресняков попал под волну частичной мобилизации. Что удивительно, внук Аллы Пугачевой никак не комментировал эту информацию и вообще пропал из поля зрения.

А потом внезапно появился, но уже по ту сторону океана. Оказалось, что Никита Пресняков переехал в США вместе с супругой Аленой Красновой. Как стало известно журналистам, пара обосновалась в Нью-Йорке, в одном из самых дорогих и фешенебельных районов мегаполиса.

По словам источника, внук Аллы Пугачевой живет в квартире на Манхэттене, которая принадлежит друзьям семьи. По другой информации, на самом деле апартаментами в элитном районе города владеют родственники, но подтверждений этому пока нет.

Помимо этого, Никита Пресняков уже активно занимается работой. Как он признавался в своих соцсетях, у него "стрельнула" клипмейкерская сфера деятельности. Молодой человек снимает видео для популярных американских артистов.

Поэтому, скорее всего, и с документами у парня все в порядке. Чтобы получить работу, внуку Аллы Пугачевой нужно было получить грин-карту, которая и дает право на трудовую деятельность.

Скорее всего, Никита Пресняков получил документы эмигранта по "творческой" схеме формата ЕВ 1. Обычно именно ее выдают артистам, которые могут доказать, что их деятельность на территории США принесет большие деньги.