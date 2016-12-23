Лысая Хаматова предстала перед публикой в бюстгальтере

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В Театре Наций состоялся предпремьерный спектакль Тимофея Кулябина "Иванов" по пьесе Антона Чехова. Главные роли сыграли Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий. Особенно отметилась в постановке Чулпан Хаматова. Популярная актриса предстала перед публикой лысой и в бюстгальтере.
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