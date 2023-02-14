"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями

Волочкова, какая срамота!

Сегодня россияне отмечают самый романтичный праздник. Звезды День святого Валентина проводят по-разному: кто-то признается в любви второй половинке, кто-то хвастается подарками, а Анастасия Волочкова опять демонстрирует свои прелести.

Видимо, балерина всея Руси решила сделать поклонникам приятный сюрприз. В своем микроблоге она опубликовала снимок с Мальдив, на котором оголила свои груди прямо на улице, распластавшись на берегу океана. Конечно, соски она аккуратненько прикрыла смайликами в виде цветочков – не все же тайны раскрывать чужим людям!

Этим пикантным кадром Анастасия Волочкова решила поздравить россиян с праздником, но вместо "спасибо" они в комментариях принялись обсуждать ее фигуру. Кто-то восхитился внешним видом блондинки: мол, в 47 лет она выглядит идеально. Но критики в свой адрес артистка все-таки не смогла избежать.

Особо внимательные пользователи посчитали, что грудь у звезды чересчур дряхлая для таких откровенных снимков, а некоторым она показалась вообще непропорциональной.

"Сиськи как у козы, по бокам растут. Постарела. Позоруха...женщина в возрасте", – буквально облили помоями блондинку пользователи.

Но большинство все же призналось, что такому телосложению как у Анастасии Волочковой можно только позавидовать. Наверное, этим и занимаются злопыхатели, критикую нашу раскрепощенную королеву шпагатов.