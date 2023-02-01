"Ого-го какой": показавшему свой торчащий причиндал Шаману влепили за наглость

Больше полугода российская публика качала на руках певца Шамана, который, по мнению многих, стал настоящим музыкальным олицетворением молодого патриотизма. Но, мало помалу, уверены многие, артист, ежедневно сталкивающийся с тоннами восторга, похвалы и перевозбужденных фанаток всех возрастов, загордился и заслужил растущую немилость.
Иллюстрацией этого мнения могут стать видео, распространившиеся в Сети, на которых исполнитель заканчивает очередной куплет и, засунув микрофон глубоко в штаны, начинает взаимодействовать с публикой, хлопать и махать руками. Многие из тех, кто увидел эти записи, возмутились, сочли, что этот жест выглядит пошло, и показавшему свой торчащий музыкальный причиндал Шаману следует больше так не делать из уважения к зрителям.
Присоединилась к ним и богатая на комментарии Яна Поплавская. Она в своем Телеграм-канале выразила мнение о том, что образ сексуального рокера противоречит патриотичным песням Ярослава Дронова (Настоящее имя SHAMAN. – Прим. ред.), пробирающим по слез, до глубины души.
"Идет вразрез с тем, как большинство россиян воспринимают его творчество. Ярослав, ну зачем? Тебя и так любят, не нужен этот эпатаж", – обратилась Яна Поплавская к артисту.
"Показывает что у него ого-го какой", "У парня явные комплексы", "Отторжение зарабатывает", "Странный фетиш", – влепили Ярославу Дронову за наглость пользователи Сети, высмеяв "фишку" Шамана.