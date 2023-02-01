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"Ого-го какой": показавшему свой торчащий причиндал Шаману влепили за наглость

Шамана опустили с небес на землю.
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Больше полугода российская публика качала на руках певца Шамана, который, по мнению многих, стал настоящим музыкальным олицетворением молодого патриотизма. Но, мало помалу, уверены многие, артист, ежедневно сталкивающийся с тоннами восторга, похвалы и перевозбужденных фанаток всех возрастов, загордился и заслужил растущую немилость.

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Иллюстрацией этого мнения могут стать видео, распространившиеся в Сети, на которых исполнитель заканчивает очередной куплет и, засунув микрофон глубоко в штаны, начинает взаимодействовать с публикой, хлопать и махать руками. Многие из тех, кто увидел эти записи, возмутились, сочли, что этот жест выглядит пошло, и показавшему свой торчащий музыкальный причиндал Шаману следует больше так не делать из уважения к зрителям.

Присоединилась к ним и богатая на комментарии Яна Поплавская. Она в своем Телеграм-канале выразила мнение о том, что образ сексуального рокера противоречит патриотичным песням Ярослава Дронова (Настоящее имя SHAMAN. – Прим. ред.), пробирающим по слез, до глубины души.

"Идет вразрез с тем, как большинство россиян воспринимают его творчество. Ярослав, ну зачем? Тебя и так любят, не нужен этот эпатаж", – обратилась Яна Поплавская к артисту.

"Показывает что у него ого-го какой", "У парня явные комплексы", "Отторжение зарабатывает", "Странный фетиш", – влепили Ярославу Дронову за наглость пользователи Сети, высмеяв "фишку" Шамана.

SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 17:00 Источник: Телеграм канал "Яна Поплавская" ✓ Надежный источник
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