Бурые пятна и облысение: родившей Орловой грозит вечное уродство

Редкая женщина, ставшая матерью, не сталкивается с негативными моментами родов: здоровье и, к сожалению, внешность сильно страдают из-за гормональных всплесков и физических перенапряжений. А учитывая то, что совсем скоро в роддом отправится Ольга Орлова, многие задаются вопросом: а как может измениться внешность телеведущей?
Сама Ольга уже жаловалась, что прочувствовала на своем теле и, особенно, на лице отеки, от которых сложно избавиться. С остальными "прелестями" она пока что не столкнулась, но общественность уже позаботилась об этом вопросе: косметолог Татьяна Егорова рассказала Пятому каналу о том, какие еще проблемы поджидают молодых мамочек. В их числе — облысение.
Пигментация, которая выглядит словно бурые пятна на коже, выпадение волос, которое врачи называют "телогеновой алопецией", зуд беременных и растяжки – микроскопические разрывы кожи из-за ее растяжения – все это, по словам Татьяны Егоровой, поджидает каждую родившую женщину, в том числе и Ольгу Орлову.
Таким образом, родившей Ольге Орловой грозит вечное, по мнению хейтеров, уродство – иногда, как поведала врач, последствия могут остаться на всю жизнь. Но, вполне возможно, что Орлову эти проблемы обойдут стороной.
Напомним, что это будут вторые роды телеведущей. Они случатся в феврале. Ольга Орлова, вышедшая не так давно замуж во второй раз, ждет дочь.