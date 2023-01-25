Шаляпин сделал скандальное заявление о сидящей в подвале Пугачевой: Был шок

25 января в России отмечается День студента. В честь этого праздника звезды шоу-бизнеса поделились своими воспоминаниями из студенчества. Так, продюсер и ведущий Иосиф Пригожин довел приемную комиссию ГИТИСА до хохота своими шутками. А актриса и депутат Мария Кожевникова настолько внимательно вчиталась в "Божественную комедию" Данте, что всю ночь мучалась от кошмаров. Об этом рассказали в интернет-издании "360".
Поделился студенческой жизнью и шоумен Прохор Шаляпин. Он учился в музыкальном училище им. Гнесиных и в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. Его когда-то заканчивали Алла Пугачева и Михаил Шуфутинский. В разговоре с журналистами, Прохор Шаляпин сделал скандальное заявление. Оказывается, что по всему училищу ходят байки о сидящей в подвале Алле Пугачевой. Якобы во время учебы она распивала вино прямо во стенах "Ипполитовки".
Отличился Прохор Шаляпин и на выездных экскурсиях. В квартире-музее Елены Гнесиной, по словам шоумена, очень строгие правила. К примеру, там запрещено трогать предметы быта и садиться на мягкую мебель. Вот только Шаляпину было не до строгих законов.
"Мы открыли пианино, начали на нем играть… У музейного работника был шок", — поделился Прохор.