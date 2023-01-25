Татьянин день или День студента: двойной праздник 25 января

Что можно и нельзя делать в православный праздник.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

25 января в нашей стране отмечается двойной праздник – Татьянин день и День студента. Первый имеет христианские корни, второй сугубо светский. Давайте разберемся, как они взаимосвязаны. Итак, Татиана Римская родилась в богатой семье, о христианских догмах узнала от отца. Девушка дала обет безбрачья и посвятила себя церкви. Она была схвачена язычниками, измучена и убита храме Аполлона за отказ предать веру. Святая почиталась на Руси.

25 января считается днем основания МГУ. Университет был открыт в 1755 году, в 1791 на его территории появился храм в честь святой Татианы, которую стали считать покровительницей студентов. Однако в советские годы православный праздник не отмечался, поэтому светский вышел на первый план.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

По итогу религиозные и светские традиции объединились. Так, 25 января нельзя употреблять горячительные напитки, потому что по запаху спирта нечистая сила может найти дом. Студентам не рекомендуется выбрасывать в праздник мусор, чтобы не выбросить знания. Кроме того, ученикам всех возрастов не положено сидень в Татьянин день тихо и без дела. Считается, что святая может не заметить их и пройти мимо без благословения.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Отсюда вытекает важнейшая традиция. 25 января нужно устраивать шумные застолья и вечеринки, приглашать гостей, вместе веселиться, петь песни, травить байки и танцевать. Важной традицией является свершение добрых дел в Татьянин день. Можно принять участие в благотворительной акции или просто покормить бездомных животных. На Руси для православного праздника существовала важная примета: если снег валит, значит летом жди обильных дождей.