"Крик сердца": Билан после диагноза ВИЧ доживает остаток дней

14 февраля победитель "Евровидения" Дима Билан даст большой сольный концерт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Сейчас артист полным ходом готовится к мероприятию, ведь это самый главный праздник всех влюбленных, для которых он и создает свои музыкальные шедевры.
В своем аккаунте певец Дима Билан опубликовал фрагмент композиции "Не молчи". На видео артист сидит за фортепиано в полумраке, а сверху на него летят вырванные книжные страницы. Ролик получился завораживающим и интригующим и впечатлил поклонников Димы Билана. Таким образом певец буквально доживает последние дни перед концертом.
"Меньше месяца осталось до моего большого сольного концерта в Крокус Сити Холл #БиланГладиатор Вечер любви и музыки 14 февраля в 20:00", – написал Дима Билан.
"Не Молчи 🔥 Музыка и крик сердца!"; "Дима, ты большой талант!"; "Красиво, ждем!"; "Видео просто любовь!" – откликнулись поклонники.
Напомним, прошлой зимой у Димы Билана появился черный кот Соломон. Певец подобрал его на улице около своего дома. Бедный кот лежал на земле с вываленным языком. Дима Билан выходил его. Однако вскоре у кота диагностировали ВИЧ, так называемый "кошачий спид", что сильно подорвало здоровье и без того слабого животного.