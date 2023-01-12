"Меня чуть ли не хоронят": тяжело болеющая Боня просит оставить ее одну

43-летняя звезда "Дома-2" Виктория Боня отправилась в новую горную экспедицию. В этот раз выбор женщины пал на вулкан Охос-дель-Саладо в Чили. Напомним, что это уже не первая поездка Бони в горы. Ранее она уже пыталась покорить гору Манаслу. К сожалению, восхождение не вышло успешным — Боня едва не погибла при сходе лавины.
Сейчас же подъем на вершину осложняется не только погодными условиями, но и физическим состоянием Виктории. Тяжело болеющая горной болезнью Боня постоянно спускается вниз, чтобы вернуться к хорошему самочувствию. Она не стесняется публиковать настоящие кадры жизни: с опухшим лицом и запутанными волосами.
Некоторых журналистов такие кадры поставили в ступор. Про Викторию Боню появилось несколько статей, в которых во всех красках описывается самочувствие звезды. Начитавшись таких материалов, Боня просит газеты и журналы оставить ее одну, передает Пятый канал.
"Выгляжу, конечно, не так как все привыкли, но и не так ужасно, как опять пишут наши СМИ. Те, как обычно, меня чуть ли не хоронят", — делится чувствами Виктория Боня.
Поклонники сильно переживают за состояние здоровье дивы. Но Боня спешит всех успокоить: горная болезнь — это нормально, она в порядке и сможет восстановиться после возвращения из Чили.