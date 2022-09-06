"Вернулся от любовницы к жене": собравший манатки Николаев приполз обратно молить о прощении

Знаменитый музыкант достался своей нынешней супруге с богатым прошлым. Артист успел жениться на Наташе Королевой, браком с которой восхищались миллионы россиян. До сих пор ходят разговоры о том, что именно артистка виновата в разводе с Игорем Николаевым.
При этом ее супруг Тарзан, как передает Пятый канал, заверил: со стороны Наташи Королевой нет вины, ведь за пределами сцены она – спокойная домашняя женщина, этакая хранительница домашнего очага.
Но богата событиями была не только личная жизнь Игоря Николаева, но и творческая. Будучи еще молодым, он успел поучаствовать в "Фабрике звезд", где спел в дуэте со Светланой Светиковой. Номер у артистов получился очень романтичным, ведь песня-то о любви. Хотя, зрители разглядели абсолютно разный контекст в композиции "Здравствуй".
Об этом номере Игорю Николаеву напомнила Яна Чурикова и даже показала фрагмент в своем YouTube-шоу, посвященном известному проекту. Ее со-ведущий Даня, к слову, увидел свой смысл происходящего на сцене.
"Вернулся от любовницы к жене. Кто как номер понял", – предположил молодой человек, наблюдая за музыкантом с чемоданом с собранными манатками.
И действительно кажется, будто лирический герой знаменитого усача приполз обратно к возлюбленной в роли Светланы Светиковой, чтобы молить о прощении.
"Забудем ссоры, все начнем опять", – спел Игорь Николаев.