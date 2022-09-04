Первый изменял, второй пил, а третий выпрашивал детей: почему Нина Ургант не ужилась ни с одним мужем

4 сентября знаменитой артистке Нине Ургант могло бы исполниться 93 года.

За свою творческую биографию Нина Ургант исполнила множество ярких ролей и оставила важный след в отечественном кинематографе. Если в профессии артистка стала по-настоящему успешной, то в личной жизни ей повезло меньше. Нина Николаевна трижды выходила замуж, но ужиться ни с одним из супругов так и не смогла. Впрочем, для каждого развода у нее нашлись свои причины.

Со своим первым супругом, актером Львом Милиндером, Нина Ургант встретилась еще в студенческие годы. Однокурсник не только смог завоевать сердце девушки красивыми ухаживаниями, но и заявил, что сведет счеты с жизнью, если она не станет его женой. Ургант согласилась и даже родила возлюбленному сына Андрея.

Это была страстная любовь, но к семейному счастью она не привела. Вскоре после появления наследника пара рассталась. Супруги часто находили поводы для ссоры, но окончательно брак рухнул, когда Нина Николаева поймала мужа на измене. Артистка не смогла простить избраннику предательство и ушла, забрав с собой сына.

Вторым супругом Нины Ургант стал коллега по цеху Геннадий Воропаев. Актеры полюбили друг друга с первого взгляда, быстро решились пожениться, но не смогли построить крепкий союз. Вскоре после свадьбы стало понятно, что супруги совершенно несовместимы. Воропаев увлекался спиртным, а Ургант не могла терпеть пьянства.

Нина Николаевна называла второго супруга любовью всей своей жизни. Тем не менее союз просуществовал всего семь лет. Затем артистка устала мириться с пагубным пристрастием мужа и выгнала его из дома. В 2001 году Воропаев звал Ургант на свой творческий вечер, но она не пришла, о чем впоследствии очень жалела. Отказываясь от приглашения, Нина Николаевна не знала, что через несколько дней ее бывшего возлюбленного не станет.

Третьим супругом Нины Ургант стал балетмейстер Кирилл Ласкари. В отличие от предыдущих избранников, этот муж артистки не имел существенных недостатков. Ласкари был младше Ургант на семь лет, отлично ладил с сыном актрисы и часто заставлял ее смеяться до слез. Это могла бы быть сказка со счастливым концом, но не сложилось.

Поскольку этот брак был первым для балетмейстера, он страстно мечтал о детях и буквально выпрашивал их у артистки. Она же не была готова снова становиться матерью и делать перерыв в карьере. Супруги прожили вместе около семи лет и развелись. Нина Ургант пережила всех своих бывших мужей и не таила обиды ни на одного из них.