Почерневший от горя Боярский снял шляпу у гроба Нины Ургант

Народная артистка РСФСР Нина Ургант ушла из жизни 3-его декабря в возрасте 92-х лет.

В настоящий момент в Александринском театре Санкт-Петербурга проходит траурная церемония прощания со всенародно любой артисткой. Проводить Нину Ургант в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги и просто многочисленные поклонники ее таланта.

Из числа звездных коллег на сцене родной для покойной актрисы Александринки появился Михаил Боярский – об этом сообщил РИА ФАН. Говоря прощальные слова в память о Нине Ургант, актер снял свою неизменную шляпу, но остался в защитной маске. 71-летний артист словно почернел от горя после постигшей его утраты.

Слова любви и глубокого уважения в адрес Нины Николаевны высказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Напомним, что именно этому театру Нина Ургант отдала несколько десятков лет своей жизни.

Соболезнования от всех пришедших проститься в этот час принимают родные покойной, в числе которых и известный внук Нины Николаевы – телеведущий Иван Ургант. Всем присутствующим на церемонии трудно сдерживать слезы, ведь Нина Ургант была прекрасным человеком.

Как сообщает Пятый канал, в этот день многие друзья покойной вспоминают не только о ее актерском таланте, но и о настоящем подвиге женщины как матери и бабушки, ведь именно она стала родоначальницей одной из самых знаменитых актерских династий в стране.

Напомним, что Нина Ургант была не только театральной актрисой. В ее фильмографию вошло более пяти десятков ролей в кино. Актриса показала на экране множество ярких и незабываемых персонажей, но больше всего Нина Николаевна запомнилась публике по роли медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".

Более пяти лет Нина Николаевна страдала болезнью Паркинсона. Несмотря на все усилия близких, недуг прогрессировал. Последние годы актриса уже не выходила из дома и не принимала гостей. Как признался Иван Ургант, Нина Николаевна дала всем возможность попрощаться с нею.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как умирала Нина Ургант, страдающая болезнью Паркинсона.