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Шоу-бизнес
Кому достанется многомиллионное наследство Нины Ургант

Кому достанется многомиллионное наследство Нины Ургант

На прошлой неделе страна простилась с 92-летней народной артисткой РСФСР Ниной Ургант.
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В течение многих лет Нина Николаевна проживала в Санкт-Петербурге. В городе на Неве у актрисы было две элитных квартиры, а также еще два загородных дома – в окрестностях Северной столицы. Уже известно, что многомиллионное наследство Нины Ургант достанется сыну и внуку покойной – вероятно, здесь обойдется без сюрпризов.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Как удалось выяснить StarHit, в доме, где проживала актриса, стоимость жилья начинается от 109 миллионов. 100-метровая квартира Нины Николаевны изначально была оформлена на Ивана Урганта, поэтому эта недвижимость точно отойдет известному телеведущему.

Вторая петербургская квартира ныне покойной звезды была выделена ей местными властями. Еще при жизни артистка вернула эту недвижимость городу, так что на дополнительные метры в центре города наследникам расчитывать уже не приходится.

Что касается загородного жилья, то дом в деревне Грузино, вероятно, унаследует сын покойной – Андрей Ургант. Только средняя цена апартаментов в этой деревне превышает четыре миллиона рублей.

Несколько лет назад звезда "Белорусского вокзала" также получила участок в элитном поселке Ленинградской области – Лисий нос. По имеющейся информации, сама Нина Николаева там не жила, но участком воспользовался сын актрисы. Судя по всему, теперь эта недвижимость также будет поделена между сыном и внуком покойной.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что стало с могилой Нины Ургант сразу после похорон.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2021, 16:35 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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