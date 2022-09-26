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Шоу-бизнес
"Виталий, спасибо": тихая дочь Якубовича огорошила фотографией с колыбелью

"Виталий, спасибо": тихая дочь Якубовича огорошила фотографией с колыбелью

Дочь Леонида Якубовича поделилась с подписчиками новостями о своей жизни.
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Дочери Леонида Якубовича Варваре Видо в этом году 24 года. Она родилась в третьем браке известного ведущего шоу "Поле Чудес" и работницы телекомпании "ВИД" Марины Видо. Варвара давно живет самостоятельной жизнью — учится, записывает музыку и участвует в косплей-фестивалях.

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Тихая дочь Якубовича не ведет звездный образ жизни — не светится в скандалах, не попадает в грязные истории. Подписчики социальных сетей пристально следят за жизнью скромной Варвары. На днях она огорошила посетителей своей странички новой фотографией. На ней запечатлен интерьер милой комнатки с интересной деталью в центре — колыбелью. Конечно, многим хотелось бы думать, что так Видо намекнула на свое интересное положение. Но на самом деле все оказалось куда прозаичнее.

Дочь Леонида Якубовича очень любит путешествовать. Она уже была в Казахстане, Мексике, Арабских Эмиратах и Сингапуре. Не забывает Варвара и про Россию — она посетила Карелию, Кавказ, а совсем недавно и Мурманск.

В поездку на крайний север девушка отправилась с местными гидами. За проделанную работу она поблагодарила организаторов: "Увлекательные лекции о природных особенностях и истории, философские беседы, забота и поддержка в пути…Виталий, спасибо!".

Скорее всего, и фото с колыбелью сделано в одном из исторических музеев. Геолокацию Варвара не поставила, поэтому это место может быть где угодно.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
26 сентября 2022, 11:01 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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