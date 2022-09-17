"С ненавистью плевал": злющий как сыч Якубович чуть не убил мужа Стриженовой

Бессменный ведущий шоу "Поле чудес" неожиданно показал характер. Весельчак и балагур Леонид Якубович закатил громкий скандал из-за раздутого самомнения. Шоумен направил агрессию на режиссера Александра Стриженова.
Мужчинам повелось вместе работать над фильмом "Дедушка моей мечты". Картину сняли на основе повести Леонида Якубовича. В сюжет внесли сильные изменения, которыми автор был крайне недоволен. Злющий как сыч телеведущий и работающий сценаристом муж Екатерины Стриженовой сцепились на фоне противоречий.
Досадный конфликт произошел несколько лет назад, сейчас он вызывает у обоих лишь смех. В свежем выпуске программы "Сегодня вечером" Леонид Якубович вспомнил детали инцидента. Он признался, что "чуть не убил" коллегу.
Звезда "Поля чудес" исполнила в кино главную роль из-за ограниченного бюджета съемок. Вживаясь в роль сварливого старика, звездный усач даже переусердствовал. "Мы сделали 10 дублей, он с такой ненавистью плевал в собственное изображение!" — сообщил муж Екатерины Стриженовой.
Напомним, Леонид Якубович в этом году отметил 77-летие. Кумир миллионов россиян прекрасно выглядит и бодро хорохорится перед камерой. Пожилой телеведущий без стеснения флиртует с молодыми девушками.