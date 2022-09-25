Всполошившая детдом Бузова прижала к груди сына и дочь: Мои

Ольга Бузова так мечтает о семье и детях, что рада хоть на секунду почувствовать себя матерью.



Ольга Бузова постоянно рассказывает о том, как сильно она хотела бы стать матерью. Однако, к ее огромному сожалению, до сих пор не получилось. Брак с Дмитрием Тарасовым развалился ровно накануне того, как супруги решили завести детей.

Отношения с Давой не дошли, видимо, до стадии планирования беременности, однако фанатам казалось, что еще чуть-чуть и, наконец, увидят в сторис Ольги заветный тест.

На днях Ольга призналась: "Часто отдавала себя не тем людям". Избранники плохо с ней обращались и не ценили чувств, которые обрушивала на них певица. Видимо, 36-летняя женщина начала потихоньку терять надежду встретить достойного и равного ей мужчину.

"Если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребенка — усыновлю или удочерю", — твердила Ольга, чей поезд давно ушел. Чуть ли не каждый детдом столицы всполошило такое серьезное намерение ведущей. Сразу же после СМИ стали писать: именно для этого Ольга купила и в настоящий момент ремонтирует огромную квартиру в Москве. В ней, как Бузова рассказывала в одном из интервью, запланирована детская.

А пока этого не произошло – она старается проводить как можно больше времени с детьми своих друзей. Накануне она поделилась фотографиями, на которых прижала к груди сына и дочь своей родственницы. Глаза у Ольги Бузовой на снимках светятся: видимо, она рада хоть на секунду почувствовать себя матерью.

"Мои двоюродные брат и сестра", – подписала фотографии Ольга.

