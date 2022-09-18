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Шоу-бизнес
Оплатил все расходы: Боня рассекретила отношения с богатым мужчиной

Оплатил все расходы: Боня рассекретила отношения с богатым мужчиной

Виктория Боня приоткрыла завесу тайны о своей личной жизни. Она намекнула на то, что ее обеспечивает состоятельный мужчина.
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Недавно стало известно, что Виктория Боня на протяжении нескольких месяцев готовилась к восхождению на гору Манаслу. Не является секретом и то, что данная поездка влетит знаменитости в копеечку.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Боня рассказала, что приобрела специальную экипировку и снаряжение, а также отправилась в путешествие с профессиональным инструктором. Сегодня звезда телепроекта "Дом-2" поведала, что расходы на поездку взял на себя мужчина, с которым Боня состоит в отношениях.

Восхождение в команде известного альпиниста, одежда, оборудование, билеты и прочие расходы в общей сложности обошлись в десятки тысяч евро. Звезда поблагодарила возлюбленного за воплощение мечты. "Люблю!", — написала Виктория в социальных сетях. Знаменитость посчитала нужным отметить, что мужчина сам захотел оплатить расходы — это был широкий жест с его стороны.

Напомним, в начале лета Боня рассказала о наличии у нее избранника. Личность спутника ведущая раскрывать не стала.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Боню не останавливает даже недавняя трагедия, которая произошла на Камчатке. Речь идет о гибели пяти человек, которые сорвались в пропасть.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 сентября 2022, 14:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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