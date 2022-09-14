Отнимаются ноги: помятая Боня шокировала изможденным видом после отека мозга

Блогер и бизнесвумен Виктория Боня всегда выглядела на все сто и следила за своей фигурой. Как только к ней "прилипали" лишние килограммы, она сразу начинала бить тревогу и снижать вес. В свои 42 года звезда выглядела превосходно, но недавно все изменилось.
Недавно бывшая звезда скандального телешоу "Дом-2" Виктория Боня совершила экстремальный поход в горы. Вместе с командой она взобралась на гору Манаслу в Непале, после чего у нее буквально отнимались ноги. Звезда настолько вымоталась экспедицией, что стала сама на себя не похожа.
В первый же день похода у неподготовленной Виктории Бони начались судороги и дикие головные боли. А впереди было еще пять суток восхождения. Группе предстояло забраться на высоту 5700 метров над уровнем моря – самую главную вершину в Гималаях. На видео звезда предстала изможденной и помятой.
"Ноги не ходят, голова раскалывается, одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя. Толком не спала уже шесть дней и душ не видела столько же", – пожаловалась Виктория Боня в своем аккаунте.
Ранее 7Дней.ru сообщило о том, что у Виктории Бони случился отек мозга. Поклонники молятся о возвращении звезды целой и невредимой, ведь дома ее ждет десятилетняя дочь.