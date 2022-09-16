"Инсульт и парализовало": рот окосевшей Бони перестал закрываться

Виктория Боня наперекор всем уговорам решила рискнуть жизнью и поплатилась.

Бывшая звезда скандального шоу "Дом-2" Виктория Боня всегда любила пробовать новое и испытывать себя на прочность, достигая все новых высот. Недавно она решила отправиться покорять горную вершину в Гималаях без предварительной подготовки. И хотя многие ее отговаривали от столь рискованного похода, звезда решилась.

На второй день восхождения Виктория Боня почувствовала себя плохо. У нее раскалывалась голова и отекало "все, что только можно". Однако несмотря на это, она захотела продолжить испытание. После того, как Боня напугала фанатов страшными подробностями своих приключений, она пропала с радаров. Поклонники забили тревогу.

Наконец она вышла на связь и рассказала, что ей все так же плохо, если не хуже. Ноги Бони отекли и покрылись ранами, пять дней подряд она не мылась и толком не спала. Ее группа идет без страховки по неведомым тропам. На кадрах видео Боня показала, по каким узким обледенелым дорожкам они идут, две девушки едва не сорвались в пропасть. Если бы случилась беда, Боня так и осталась бы в вечной мерзлоте, ведь спасатели уже не летают обычно на такую высоту.

В то же время в горах начали сходить ледники, что еще больше напугало фанатов Виктории Бони. Но отступать было уже некуда.

Поход омрачил ужасный случай – у 35-летнего мужчины из-за перепада давления случился инсульт, отнялись ноги. К счастью, спасатели смогли подняться и эвакуировать его. За спасательную операцию туристы отдали 40 тысяч долларов.

Также Боня рассказала, что мечтала увидеть красоту природы с высоты горной вершины. Судя по фото в ее аккаунте, во время похода она просто окосела от ужаса и предвкушения дальнейших приключений, а ее рот перестал закрываться.