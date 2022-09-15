"Это опасно": ошарашенный хирург завис над искромсанным лицом вдовы Кобзона

Многие звезды прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов. Даже тренд на "естественное старение" не обходится без поддерживающих кожу уколов красоты. И хотя современная эстетическая медицина предлагает множество вариантов омоложения, Нелли Кобзон не смогла получить достойный результат.
Люди заметили результат неудачной операции на открытии памятника Иосифу Кобзону. Лицо вдовы Кобзон покрылось странными буграми — в этот раз погоня за красотой не увенчалась успехом. Известный хирург Лия Гавашели зависла над искромсанным лицом Нелли Кобзон, рассматривая кожные шарики.
Доподлинно неизвестно, обращалась ли Кобзон к хирургам. Если так, то, по словам врача, вдова певца обратилась к непрофессионалу, который неправильно вставил армированные нити для лифтинга. Такая процедура должна проводиться на уровне подкожно-жировой клетчатки, а в случае с Нелли Кобзон врач поставил их недостаточно глубоко.
Ошарашенный специалист добавила, что лицо Нелли очень астенично, то есть слой подкожной клетчатки очень тонкий — это усложняло задачу специалиста. Тем не менее, она посоветовала быть внимательнее, обращаясь за подобного рода услугами, ведь даже Нелли Кобзон совершила ошибку.
"Это опасно с точки зрения повреждения серьезных структур, нервов и протоков желез", —предупреждает Гавашели о последствиях неудачной пластики.