На похоронах Елизаветы II под юбкой Меган Маркл обнаружили странное устройство

Великобритания в трауре после смерти и похорон королевы Елизаветы II. Прощание с монархиней транслировали все мировые федеральные СМИ. Конечно, не обошлось без интриг и скандалов.
Главной сомнительной персоной на похоронах королевы Елизаветы была герцогиня Сассекская Меган Маркл. Принц Чарльз, находясь у постели умирающей матери, позвонил своему сыну и попросил не брать Меган Маркл в Шотландию на прощание с королевой. Однако герцогиня и слушать этого не хотела и все равно прилетела в Лондон с лицемерной улыбочкой на лице.
Меган Маркл запечатлена на снимках с похорон рядом с принцами Гарри и Уильямом и Кейт Миддлтон. На фото обыватели заметили странную деталь. Из-под юбки Маркл словно торчало какое-то устройство, напоминающее микрофон. Неужто опальная герцогиня решил вести звукозапись прямо с похорон?
Британцы уже обвинили Маркл в лицемерии и цинизме, отметив, что ради денег она готова на все. Напомним, сейчас американка развивает свой документальный проект на платформе Netflix. Вероятно, считают поклонники королевской семьи, Меган могла записать компромат на нового короля Великобритании Карла III.