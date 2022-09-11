Вырастившая двуполую дочь Глюкоза принимает поздравления с новой беременностью: Пятый месяц

В личном блоге Глюкоза предъявила округлившиеся формы.

Знаменитость вышла замуж в 2006 году, через год в семье появилась дочь Лидия, а еще через четыре года певица родила еще одну девочку, которую назвали Верой. Сейчас старшей наследнице артистки уже 15 лет, и она пробует свои силы в шоу-бизнесе. Подросток экспериментирует не только с музыкальными стилями, но и с внешним видом.

Не так давно некоторые подумали, что старшая дочь Глюкозы объявила себя парнем и попросила обращаться к ней по имени Рэй. Ее тут же окрестили двуполой, а на артистку полилась грязь, так как многие решили, что та просто не умеет воспитывать детей, раз позволяет им всякие бредни.

На фоне этих новостей в личном блоге Глюкозы появилось видео, на котором отчетливо виден округлившийся живот. Артистка сняла видео с младшей дочкой и неосторожно повернулась к камере боком. Обтягивающее белое платье выгодно подчеркнуло вывалившееся пузо.

Поклонники тут же бросились поздравлять певицу с новой беременностью. "Пятый месяц?", "Беременна", "Ого, поздравляю с беременностью", "Неужели беременна", – написали в комментариях. Впрочем, Глюкоза никак не отреагировала на предположение фанатов.