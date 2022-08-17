Оголившаяся Глюкоза довела народ до экстаза: Грудь вывалилась

Глюкоза продемонстрировала шикарную фигурку.

Певица Глюкоза – обладательница идеальных форм. Ее фигуре позавидуют многие, ведь звезде уже тридцать шесть лет, а выглядит она на все восемнадцать. В микроблоге она регулярно радует поклонников снимками в купальниках, вызывая при этом бурю эмоций у пользователей Сети.

Накануне звезда опубликовала весьма пикантный кадр, который буквально потряс социальные сети. Оголившаяся звезда выложила серию фотографий, на которых предстала в достаточно откровенном розовом купальнике. На первом снимке Наталья Ионова встала в планку и продемонстрировала фанатам упругие ягодицы. На втором артистка присела на колени и устремила задумчивый взгляд куда-то в сторону.

Стоит отметить, что на обоих кадрах у Глюкозы вываливается грудь, а точнее ее часть. То ли купальник ей мал, то ли так задумано, но это сделало образ звезды куда более эффектным и вызывающим. Так, тысячи людей оценили фотографию артистки и засыпали ее восторженными комментариями.

"Невероятная красота", "Фигура шикарная, остальное тоже", "Вауу, фигура у тебя класс", "Красавица", "Королева красоты", "Огонь конечно", "Вы мой мотиватор! Глядя на вас, теперь хожу каждое утро на пробежку", "Это как надо потрудиться, чтобы так выглядеть, респект!", – написали доведенные до экстаза фанаты Глюкозы.