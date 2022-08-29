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Шоу-бизнес
Врач вынес вердикт двуполой дочери Глюкозы: Ребенок получился не таким

Врач вынес вердикт двуполой дочери Глюкозы: Ребенок получился не таким

Дочь Глюкозы отказалась быть девочкой и призналась в своей небинарности
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Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюкозы — Прим. ред.) воспитывает двух дочерей. И если младшая пока что радует родителей, то от поведения старшей у подписчиков певицы волосы на голове встают дыбом.

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Дочь Глюкозы Лидия Чистякова, которой сейчас 15, любит эксперименты. Она то шокировала интернет-пространство своим фиолетовым “ежиком”, то носила на лице паука-тарантула. Последняя же выходка подростка заставила общественность ахнуть: девушка во всеуслышание объявила о своей небинарности.

Теперь Лидия называет себя Рэй и не считает себя ни девочкой, ни мальчиком. Ее мать чересчур спокойно относится к странным экспериментам дочери: Глюкоза вспоминает, что ей в подростковом возрасте тоже хотелось быть мальчиком. В принятии своей дочери Наталья зашла так далеко, что некоторое время назад была освистана за предложение оборудовать детские курилки.

Поклонники переживают за психическое состояние Лидии. По их мнению, неоднозначное поведение вызвано наплевательским отношением родителей к воспитанию проблемного ребенка.

Сегодня психотерапевт Елена Бабиевская поставила точку в обсуждениях психики девушки. “Это выбор ребенка. Нужно принять, что ребенок получился не таким”, – специалист выразила поддержку методам воспитания.

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Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
29 августа 2022, 12:51 Источник: ПОПКОРНNEWS ✓ Надежный источник
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