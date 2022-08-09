"Давно страдает": озвучено страшное заболевание брызжущего ядом Макаревича

В недавнем интервью израильскому СМИ Андрей Макаревич заявил, что ученым и врачам следовало бы разобраться в том, что происходило с народом России на протяжении веков, поскольку поведение этих людей ему кажется странным. Музыкант в очередной раз брызнул ядом в сторону соотечественников, чем возмутил продюсера Максима Фадеева.
Сделав публикацию в "Телеграм", 54-летний композитор озвучил так называемый диагноз лидера группы "Машина времени": "Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое в психологии называется нарциссизм". По мнению Фадеева, музыкант на протяжении многих лет неправильно воспринимает собственное я, возвышает себя.
Максим также высказался о творчестве Макаревича. Композитор назвал посредственностью все, что сделал тот в искусстве. Автор хита "Однажды мир прогнется под нас" пока не стал отвечать продюсеру. Наверняка, 68-летний музыкант не промолчит и попытается снова резко высказаться.
Недавно Андрей Макаревич проводил время на Мальдивах, где подверг свою жизнь опасности. Он нырнул к тигровым акулам – самым опасным на Земле. Подробнее об этом писали "Дни.ру".