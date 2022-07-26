"Пополам": игры Макаревича с зубастой акулой закончились плачевно

Навевающее страх и ужас видео с участием Андрея Макаревича появилось в Сети.

Обосновавшийся за границей уроженец Москвы Андрей Макаревич, кажется, решил обстрагиваться от происходящего на Украине. Музыкант, который, казалось, будет бесконечно поддерживать киевский режим и высказываться против спецоперации, отправился на Мальдивы, чтобы развлечься.

В Сети появилось видео, на котором Макаревич занимается дайвингом среди тигровых акул – самых опасных на Земле. При просмотре ролика кровь стынет в жилах. Без преувеличения можно сказать, что артист подверг свою жизнь опасности. С этим согласен и профессор-ихтиолог Кирилл Кузищин.

В беседе с BLITZ+ эксперт сказал: "Такая акула способна перекусить человека пополам". По словам Кузищина, во время таких погружений должна быть система безопасности. Хоть музыкант остался цел и невредим, его игры с акулами все равно закончились плачевно – как минимум вызвали неодобрение эксперта.

Андрею Макаревичу и другим любителям дайвинга стоит быть весьма осторожными. В последнее время в водоемах стало появляться все больше акул. Опасные животные стали обитать даже в Черном море. Завкафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Касумян рассказал, что акулы начали нападать на людей из-за ухудшения рациона. Слова эксперта приводит телеканал "360".